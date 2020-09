Puglia, il PD di Vico del Gargano ringrazia i cittadini: “Isabella Damiani prima eletta nel nostro paese”

Il segretario del circolo PD di Vico del Gargano: “Grazie a tutti cittadini vichesi che hanno dato fiducia ai nostri candidati e quelli che li hanno sostenuti”

“Voglio ringraziare tutti i cittadini di Vico del Gargano che si sono recati alle urne esprimendo il loro voto sia per il referendum sia per l’elezioni regionali”. E’ quanto scrive in una nota Nicolino Sciscio, segretario del circolo PD di Vico del Gargano, alla luce degli esiti del referendum e delle elezioni regionali in Puglia.

“In particolare voglio ringraziare i cittadini vichesi che hanno dato fiducia ai nostri candidati e quelli che li hanno sostenuti. Il loro voto è servito a scrivere una pagina importantissima per la vita civile e democratica della nostra Regione che ha confermato il governatore Emiliano alla guida di questa bellissima terra che si chiama Puglia. A lui e a tutti i consiglieri auguro buon lavoro; come circolo del partito democratico vichese saremo sempre al loro fianco” aggiunge Sciscio.

“Siamo orgogliosi del risultato vichese che vede Isabella Damiani prima eletta nel nostro paese; a lei va il mio ringraziamento più grande per la passione, l’energia e l’impegno civile che da sempre mette a disposizione per la causa democratica. La Puglia ce la fa, recita lo slogan della campagna elettorale del nostro Presidente, ed io sono sicuro che sarà così. Il futuro è già in corso”.