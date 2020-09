Regionali Puglia, Emiliano vince anche nel Foggiano ma in 24 Comuni il più votato è Fitto

Elezioni Regionali: i risultati in tutti i Comuni della Provincia di Foggia

Michele Emiliano è, per il secondo mandato consecutivo, il nuovo presidente della Regione Puglia. Così hanno scelto i pugliesi, dove il governatore uscente di centrosinistra, ottenendo il 46,84 per cento, si è affermato in tutte le Province, eccetto che nel Brindisino dove il candidato più votato è stato Raffaele Fitto, che ha conquistato il 43,54 per cento dei voti.

In Provincia di Foggia Emiliano è stato votato da 116.240 pugliesi, ottenendo il 43,79 per cento mentre Fitto si è fermato al 41,93 per cento con 111.304 voti.

Il governatore di centrosinistra però non ha vinto in tutti in Comuni foggiani. Sono ben 24 infatti i comuni dove ad avere la meglio è stato il candidato del centrodestra.

Raffaele Fitto è arrivato primo nei seguenti comuni: Alberona, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Celenza Valfortore, Chieuti, Faeto, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Ordona, Peschici, Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Sant’Agata di Puglia, Stornarella, Torremaggiore, Vico del Gargano, Volturino e Zapponeta.

Ecco i risultati in tutti gli altri comuni della Provincia di Foggia (cliccare su ogni comune per visualizzare i risultati):

Accadia

Anzano di Puglia

Ascoli Satriano

Carapelle

Carlantino

Carpino

Casalnuovo Monterotaro

Casalvecchio di Puglia

Castelluccio dei Sauri

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Cerignola

Deliceto

FOGGIA

Ischitella

Lucera

Monte Sant’Angelo

Monteleone di Puglia

Motta Montecorvino

Orsara di Puglia

Orta Nova

Panni

Pietramontecorvino

Rignano Garganico

Rocchetta Sant’Antonio

Rodi Garganico

Roseto Valfortore

San Giovanni Rotondo

San Marco in Lamis

San Marco la Catola

San Paolo di Civitate

San Severo

Stornara

Troia

Vieste

Volturara Appula