Covid in Puglia, M5S: “Ancora nessuna risposta sul numero delle USCA attualmente attive”

I consiglieri pentastellati: “Le USCA vanno potenziate per dare supporto ai dipartimenti di prevenzione, purtroppo sotto organico”

“Le settimane passano e ancora sulla situazione delle USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, non è stata fatta chiarezza e non ci è pervenuta alcuna risposta dal Dipartimento salute regionale alla nota con cui chiedevamo il numero delle Unità attualmente attive in ogni provincia pugliese”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Rosa Barone e Marco Galante dopo la nota con cui il gruppo consiliare nelle scorse settimane ha chiesto di conoscere per ogni Asl della regione e per ogni provincia il dettaglio del numero delle USCA attualmente attive e dei medici assunti, dei compiti svolti da ciascuna Unità e il numero di interventi effettuati.

“Fino ad oggi abbiamo letto della decisione di sospendere i ricoveri non urgenti fino a martedì 27 per concentrare le risorse sulle urgenze. Cosa si sta facendo invece per potenziare la sanità territoriale e la gestione dei pazienti Covid che non necessitano di ricovero? Abbiamo avuto mesi per fare una seria programmazione e ci chiediamo sia per questo che per il trasporto pubblico locale cosa è stato fatto?” continuano i pentastellati.

“Le USCA – spiegano gli esponenti del M5S – vanno potenziate per dare supporto ai dipartimenti di prevenzione, purtroppo sotto organico e il cui personale è costretto a turni massacranti, sia per effettuare le attività di tracciamento dei contatti dei positivi al Covid, che per effettuare i tamponi. Con l’aumento dei focolai nelle strutture protette come le RSA questi medici sono necessari per le persone più fragili colpite dal Covid, per cui non è necessaria l’ospedalizzazione. Medici che devono poter lavorare in totale sicurezza e con DPI idonei. Non si possono ripetere gli errori fatti a marzo, servono risposte immediate”.