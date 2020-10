Scuole e Covi in Puglia, Fratelli d’Italia: “Meglio i test rapidi della chiusura, ma Emiliano e Lopalco non ascoltano nessuno”

Il consigliere regionale Ignazio Zullo attacca Emiliano e Lopalco: “Le chiusure sono un fallimento del sistema sanitario e di chi lo guida”

“Eravamo convinti che il presidente Emiliano non ascoltasse solo noi dell’opposizione, ma la lettera dei sindacati (tutti i sindacati) contro la decisione di chiudere le lezioni ai trienni delle scuole superiori ci ha in qualche modo rincuorato: non ascolta neppure loro, neppure chi rappresenta gli addetti ai lavori del settore sul quale decide come un despota! Insomma: mal comune mezzo gaudio… ma sempre mal rimane!”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, dopo il disappunto espresso chiaramente dalle segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl e Uil scuola, Snal-Confsal e Fgu, in relazione all’ordinanza con cui il governatore pugliese Michele Emiliano ha stabilito lo stop delle lezioni in presenza in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente all’ultimo triennio, da lunedì al 13 novembre.

“Eppure se Emiliano e il neo assessore alla sanità Lopalco fossero più coinvolgenti molte decisioni, in questo particolare momento di emergenza, potrebbero essere prese in maniera diversa. Personalmente, anche nel mio ruolo di medico, è da tempo che consiglio di investire nei test rapini che sono specifici al 100% e sensibili al 90%, quindi altamente affidabili per verificare in pochi minuti se il soggetto è positivo o meno. Sono test che alcune aziende stanno effettuando sui loro dipendenti – a loro spese – per continuare ad assicurare produzione e lavoro, perché non possono essere effettuati nelle Scuole per evitare le chiusure o in tutti quei luoghi dove il lockdown è una limitazione professionale e sociale. Ricordiamo che questi test rapidi potrebbero essere tranquillamente affidati ai medici di base, che devono diventare le sentinelle del territorio!”.

“Le chiusure – le più semplici da attuare, specie quelle delle scuole visto che non si devono neppure prevedere ristori – sono un fallimento del sistema sanitario e di chi lo guida. Di tutto il sistema che di questo passo finirà per chiudere tutto” conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.