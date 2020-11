Covid, 3 postazioni drive through nel Foggiano. Barone: “Penalizzati Gargano e Monti Dauni”

Rosa Barone (M5S) chiede alla Asl di Foggia di attivare ulteriori postazioni drive through per effettuare i tamponi

“La Asl di Foggia attivi ulteriori postazioni drive through per l’effettuazione dei tamponi, oltre alle tre già annunciate per la Capitanata”. È quanto chiede la consigliera regionale Rosa Barone, che ha inviato una nota al direttore della Asl foggiana.

La scorsa settimana sono state annunciate in tutta la Puglia 13 postazioni aggiuntive, di cui 3 in Capitanata (2 a Foggia e 1 a Manfredonia), presidiate da personale delle Asl e personale sanitario e logistico dell’Esercito italiano e della Marina Militare.

“Queste postazioni – spiega la pentastellata – devono essere distribuite in modo da poter essere raggiungibili da tutti i cittadini della provincia di Foggia, ma allo stato attuale risultano penalizzati quelli che che risiedono nelle aree di difficile accessibilità, tra cui i Monti Dauni e il Gargano . Ho letto della volontà di allestire ulteriori postazioni, per questo chiedo alla Asl di pensare a quei cittadini per cui gli spostamenti risultano meno agevoli. Chiunque abbia la necessità di effettuare un tampone prescritto dalla ASL deve avere uguale possibilità di accesso ai drive through”.