Covid, Fitto (FDI): “In Puglia si muore più che in altre regioni. Perché?”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Ogni 1000 positivi la percentuale di mortalità specifica è del 27,61, più alta non solo fra tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche di alcune regioni del Nord”

“Anche in questo caso nessun intento polemico ma un invito, l’ennesimo, a una riflessione su un dato sul quale siamo stati i primi a gettare un grido di allarme: in Puglia per Covid si muore più che in altre regioni non solo del Sud e Centro Italia, ma oggi anche di alcune regioni del Nord”. Così il il consigliere regionale, co-presidente del gruppo europeo ECR-Fatelli d’Italia, Raffaele Fitto, commenta gli ultimi dati relativi ai decessi per Covid-19 in Puglia.

“Agli inizi di maggio, infatti, dati alla mano – prosegue Fitto – denunciai che in Puglia vi era un dato più allarmante degli altri. Fui liquidato con una replica dura e a tratti offensiva. La sintetizzo: non disturbare i manovratori, stai zitto perché non capisci nulla e fai solo campagna elettorale, non è mestiere tuo”.

“Nel silenzio generale, più volte nei mesi scorsi, ed in ultimo la scorsa settimana, sempre leggendo i dati, ho riproposto la gravità del tema ma anche in questo caso nessuna risposta” spiega l’esponente di Fratelli d’Italia. “Intanto in Puglia, solo negli ultimi due giorni, ci sono stati quasi 100 morti di Covid! Anzi per essere chiari in Puglia, sempre dati diramati dalla Regione, ogni 1000 positivi la percentuale di mortalità (specifica) è del 27,61, più alta non solo fra tutte le regioni del Mezzogiorno, ma anche di alcune regioni del Nord. Solo per essere ancora più chiari: nella vicina Campania, per fare un esempio, l’indice di mortalità è del 9,89 (di seguito al comunicato c’è la classifica delle regioni)”.

“In pratica, sia se leggiamo il tasso di mortalità grezza (deceduti per covid/numero abitanti) sia il tasso di mortalità specifica (deceduti per covid /numero covid positivi), la Puglia ha il tasso più alto tra le regioni del CentroSud ed in diversi casi anche di alcune regioni del Nord. “Possibile che nessuno, da mesi, senta il bisogno di dare una risposta per provare a capire perché?” conclude Fitto.