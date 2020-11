La Provincia di Foggia aderisce al progetto “Province & Comuni”: coinvolte 76 Province italiane

Il presidente della Provincia di Foggia: “Si potranno mettere a disposizione dei Comuni ulteriori competenze e professionalità”

La Provincia di Foggia aderisce al progetto Province&Comuni realizzato dall’UPI nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance Istituzionale 2014 -2020 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il coinvolgimento delle 76 Province italiane.

Gli obiettivi del progetto sono: migliorare la capacità amministrativa delle Province, razionalizzare la spesa pubblica e favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale, in un percorso che accompagnerà le Province, nei prossimi 36 mesi, con fasi di riorganizzazione mirate a rafforzare le capacità di programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti, non solo rispetto alle proprie competenze, ma anche a supporto dei Comuni, in particolare attraverso la valorizzazione delle Stazioni Uniche Appaltanti, del Servizio Associato Politiche Europee e dei Servizi di innovazione e la realizzazione di una piattaforma collaborativa informatica a supporto di tutte le Province che permetterà l’integrazione dei dati.

“Un progetto della durata di 36 mesi – dice il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – che vede la piena adesione della Provncia di Foggia in prima linea sui temi della programmazione e dello sviluppo. Con questo progetto si potranno mettere a disposizione dei Comuni ulteriori competenze e professionalità. Dobbiamo, tutti insieme, proseguire nello sforzo teso a rilanciare gli investimenti in ambito locale”.