Lega Foggia: “Italiani chiusi in casa, immigrati liberi di sbarcare”

Il segretario provinciale della Lega Foggia: “Il Governo continua a mantenere una linea pro immigrazione che non si ferma nemmeno davanti ad una pandemia”

“Quello che sta accadendo in questi mesi ha dell’incredibile, con le restrizioni che condannano alla chiusura migliaia di attività e agli Italiani a stare in casa, mentre possono sbarcare liberamente in pochi giorni più di 1500 clandestini sulle nostre coste”. A parlare è Daniele Cusmai, segretario provinciale della Lega Foggia, che, in linea con il suo leader nazionale Matteo Salvini, critica le chiusure disposte dal Governo con l’ultimo Dpcm riportando al centro del dibattito politico la questione immigrazione.

“Evidentemente per qualcuno è possibile circolare e arrivare nel nostro Paese e per gli italiani invece è impossibile spostarsi in un Comune limitrofo o poter uscire oltre le 22.00″ prosegue Cusmai.

“Il Governo dopo aver pensato in pieno lockdown alla regolarizzazione degli immigrati che si è rivelata un flop, continua a mantenere una linea pro immigrazione che non si ferma nemmeno davanti ad una pandemia e che sta mettendo a dura prova l’economia nazionale e il tessuto sociale di questa Nazione sempre più sfilacciato e scricchiolante” conclude il Segretario Lega Foggia.