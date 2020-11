Puglia, Emiliano ai genitori: “Evitate di mandare i bambini a scuola. Se possibile, scegliete la Dad”

Il governatore pugliese ribadisce il suo invito a tenere i bambini in casa: “Fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno”

“Faccio mio l’appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza. Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno”. Questo l’appello che il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rivolge ai genitori, nel giorno in cui gli istituti pugliesi – elementari e medie – devono riaprire per effetto della decisione del 6 novembre del Tar della Puglia, il quale ha sospeso l’ordinanza della Regione che aveva disposto la Dad in tutte le scuole a partire dalle elementari.

Dopo la decisione del Tar, il presidente della Regione ha emesso infatti una nuova ordinanza che ha riattivato la didattica in presenza nelle scuole elementari e medie ma lasciando alle famiglie la libertà di richiedere la didattica online, differenziandosi così dall’ultimo Dpcm anticovid in cui si autorizzava la didattica in presenza per le Primarie e le Secondarie di Primo grado. Una decisione, quella di Emiliano, che non è piaciuta al Ministero dell’Istruzione che ieri, con una nota ministeriale, ha invitato il governatore pugliese e ritirare o revisionare quell’ordinanza. Dopo poche ore però è giunta la risposta di Emiliano che ha difeso e motivato il suo provvedimento.

Con un post su Facebook poi Emiliano ha ricordato “a tutte le famiglie pugliesi che hanno deciso di optare per i loro figli per la didattica a distanza che nessuno può obbligarli ad accettare la didattica in presenza che in questo momento espone a forte rischio di contagio. Se la Dad non è immediatamente disponibile, potete pretenderla a tutela del diritto allo studio dei vostri figli e la scuola in breve tempo deve garantirvela”.

E oggi, in un’intervista al Tg Norba, il governatore pugliese ha ribadito l’invito a preferire la didattica a distanza: “È più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica”, ha affermato.