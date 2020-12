Contagi Covid-19 in Puglia, i consiglieri regionali di Forza Italia chiedono un commissario per la sanità

I consiglieri regionali di Forza Italia: “Il Ministro Speranza nomini quanto prima un commissario a tutela dei cittadini”

“I dati sulla diffusione del contagio da Covid in Puglia rendono indispensabile insistere nella nostra richiesta di un commissario per la sanità in Regione, una figura che agisca nell’esclusivo interesse dei cittadini e che sia lontana dalla ricerca del consenso che condiziona in modo inaccettabile l’azione del duo Emiliano-Lopalco”. E’ quanto sottolineano i consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Stefano Lacatena, Paride Mazzottain una nota condivisa anche dai parlamentari pugliesi del partito.

“La percentuale dei tamponi positivi in Puglia resta più alta della media nazionale, le vittime del Covid da marzo a oggi hanno superato le 1.800 e resta la forte pressione sugli ospedali. Di fronte a queste evidenze, è inspiegabile la zona di rischio gialla riconosciuta dal Governo alla Regione”.

“Per questo – concludono i consiglierei regionali – portiamo avanti con forza la nostra interrogazione urgente al ministro Speranza, affinché si renda conto della situazione disastrosa della sanità pugliese targata Emiliano e nomini quanto prima un commissario a tutela dei cittadini”.