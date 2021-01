A Ischitella la democrazia si fa digitale: primo Consiglio Comunale in diretta streaming

Venerdì 22 gennaio, alle ore 11, il consiglio comunale a Ischitella si svolgerà per la prima volta in diretta streaming

Ischitella (FG) – Quello che si svolgerà venerdì 22 gennaio a Ischitella sarà ricordato come il primo Consiglio Comunale in diretta streaming nella storia della democrazia cittadina. Il Comune garganico si è infatti dotato di un apparato tecnologico che permetterà a tutti i cittadini, vicini e lontani, di partecipare alla vita democratica del proprio comune, seguendo le sedute del Consiglio Comunale sul sito istituzionale dell’Ente collegandosi direttamente da casa o da qualsiasi altro posto.

L’innovativo sistema, fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Guerra, consentirà non solo di diffondere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale, con l’archiviazione delle sedute dei Consigli Comunali sul sito ufficiale del comune, ma anche di trasmettere i lavori delle commissioni consiliari, eventuali comunicazioni e informazioni dirette alla cittadinanza.

L’attivazione del servizio, che segue il regolamento per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione streaming delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato nel 2017 (con delibera n.30 del 27 Novembre 2017), è stata realizzata mediante l’implementazione tecnologica della sala consiliare, con l’installazione, tra le altre attrezzature necessarie, di quattro unità microfoniche, un’unità di controllo e una telecamera fissa.

Le riprese effettuate saranno conservate sul sito web del Comune di Ischitella e potranno essere viste, oltre che in diretta streaming collegandosi al sito del Comune, anche in un momento successivo. L’impianto dispone anche della trascrizione automatica in tempo reale del parlato. Costo dell’operazione: 5mila euro più un canone mensile di 180 euro.

«E’ un importante passo avanti per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e amministrativa del nostro comune» è il commento del Presidente del Consiglio del Comune di Ischitella, Mario Nino de Cristofaro, che ha sostenuto con impegno questa iniziativa. «D’altra parte – continua de Cristofaro – è lo stesso Statuto del Comune di Ischitella che, all’art 5, testualmente recita “il Comune di Ischitella esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare, esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’amministrazione locale”. Non sempre il cittadino può partecipare ed assistere ai Consigli Comunali – spiega de Cristofaro – ma tale impossibilità non può pregiudicare e ledere il diritto del cittadino all’informazione, già peraltro garantito, e alla partecipazione della vita amministrativa della propria comunità. L’informazione attraverso la diretta streaming delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari danno sicuramente piena attuazione ai principi enunciati».

La rivoluzione digitale delle attività consiliari non sarà però l’unica novità riguardante il Municipio di Ischitella: «Su questa stessa linea – aggiunge il Presidente del Consiglio comunale – si inserisce anche la partecipazione del Comune di Ischitella ad un bando governativo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevede la realizzazione di un ascensore esterno per l’accesso a tutti i piani ed uffici della Casa Comunale, che è la casa di tutti i cittadini».

Il primo Consiglio comunale di Ischitella in diretta streaming si svolgerà venerdì 22 gennaio 2020, alle ore 11.00, e i lavori potranno essere seguiti sul sito istituzionale del Comune di Ischitella www.comune.ischitella.fg.it

La Redazione