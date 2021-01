Chiuse gallerie tra Vico e Ischitella, Splendido e Cusmai (Lega): continui disagi per cittadini e operatori sanitari

Gli esponenti della Lega chiedono l’apertura, fino alla piena disponibilità, di almeno una corsia per le emergenze

Il segretario Provinciale della Lega Foggia, Daniele Cusmai, e il Consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido si esprimono in merito alla chiusura delle gallerie lungo la statale 693, tra Ischitella e Vico del Gargano.

“Sono ormai 3 mesi che le gallerie della superstrada fra Vico e Ischitella sono chiuse per l’adeguamento degli impianti di illuminazione, ma dopo l’apertura prevista per il 22 dicembre, durata pochissimi giorni, durante i quali le automobili transitavano al buio all’interno delle gallerie, nuovamente sono state chiuse e i disagi per i cittadini continuano” riferiscono gli esponenti della Lega.

“Ci giungono segnalazioni quotidiane di malessere e voglia di capire da Anas cosa stia accadendo, perché si è costretti in alternativa a percorrere strade interne anche molto pericolose come quella che va da Vico ad Ischitella”.

“Inoltre – aggiungono Cusmai e Splendido – grande disagio vivono i mezzi di soccorso, costretti a subire l’allungamento dei tempi di percorrenza e mettendo così a rischio la vita di chi dovrebbe giungere all’Ospedale più vicino. Per queste motivazioni chiediamo l’apertura, fino alla piena disponibilità, di almeno una corsia per le emergenze”.