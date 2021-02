Vieste riduce la Tari, il sindaco: “Ed ora caccia agli evasori per ridurre ulteriormente i costi”

Con una delibera di Giunta, il sindaco Giuseppe Nobiletti, ha attuato una riduzione della Tari per tutti i contribuenti in una percentuale oscillante tra il 5 e l’8% in meno rispetto al 2020

Vieste (FG) – Arriva una buona notizia per i cittadini di Vieste. Per il 2021 è prevista una riduzione della tassa sui rifiuti. Con una delibera di Giunta, il sindaco Giuseppe Nobiletti, ha attuato una riduzione della Tari per tutti i contribuenti in una percentuale oscillante tra il 5 e l’8% in meno rispetto al 2020.

“Questo risultato – ha commentato Nobiletti – si è reso possibile grazie ad una gestione ottimale ed oculata delle risorse di bilancio. Un segnale positivo per i contribuenti, in controtendenza rispetto al passato”.

“L’obiettivo – aggiunge – resta quello di far pagare le tasse a tutti i cittadini, in modo da ridurre il costo. La prossima società di riscossione tributi avrà proprio questo compito, andare a scovare gli evasori per abbassare ulteriormente le quote”.