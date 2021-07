Niente tratta notturna Vico del Gargano-San Menaio-Rodi, Cusmai: “Grave disservizio alle comunità”

Il consigliere comunale di Vico de Gargano: “Siamo ancora in tempo per aggiungere questa importante tratta visto che non siamo ancora nel pieno della stagione estiva”

“Nel 2019 fu aggiunta una tratta notturna da parte di Ferrovie del Gargano che collegava Vico del Gargano-San Menaio e Rodi Garganico che permetteva a lo spostamento in questi tre Paesi di turisti, ragazzi e stagionali che una volta finito di lavorare potevano tornare a casa senza dover prendere l’auto. Un servizio molto ben riuscito e partecipato. Purtroppo, bloccato in pandemia, non lo vediamo aggiornato per questa estate di ripartenza e speranza dove il Gargano continua a segnare il boom di presenze previste per l’estate”. E’ quanto evidenzia in una nota Daniele Cusmai, Segretario provinciale Lega e consigliere comunale di Vico del Gargano.

“Un servizio – aggiunge Cusmai – che costerebbe poche migliaia di euro ma che darebbe ancora una volta la marcia in più a questo territorio, già carente di collegamenti”.

“Siamo ancora in tempo per aggiungere questa importante tratta visto che non siamo ancora nel pieno della stagione estiva, quindi il mio invito a tutti gli Enti preposti ad attivarsi per poter dare un servizio importante per le nostre comunità” è la richiesta di Cusmai.