Peschici, l’appello di un imprenditore turistico: “Basta polemiche”

L’imprenditore turistico di Peschici lancia la sua proposta agli organi competenti

Peschici (FG) – In seguito a quanto letto ed ascoltato nelle ultime ore riguardante anche la fase 2 dell’emergenza umanitaria-sanitaria, Domenico (detto Mino) Mastromatteo, titolare di “Baia San Nicola” e tra gli imprenditori di punta del comparto turistico peschiciano, su Facebook lancia (senza peli sulla lingua) la sua proposta agli organi competenti “per risvegliare le coscienze di tutti e, in questo delicato momento storico, ridimensionare i toni, stimolando chi ha l’interesse comune”.

Qui di seguito, si riporta integralmente il suo commento:

“Sperando in una risoluzione positiva della imminente fase 2, sarebbe opportuno organizzare un incontro di lavoro anche on line viste le restrizioni, al fine di poter rilanciare tutti insieme con proposte indispensabili e serie, l’immagine positiva e propositiva e farsi trovare pronti sul mercato turistico e non impreparati, considerando la stagione alle porte e non strumentalizzare con sondaggi senza senso e inutili, anche perché’ nella precedente fase, il sindaco o chi per lui non ha chiesto indicazioni e pareri su come gestire la comunità, in tutti i sensi, quindi direi a mio modesto parere di abbandonare polemiche sterili e concentrarci sul da farsi….. Altre località sono già avanti in tal senso, ne va del futuro di tutti noi e della nostra Peschici. Riflettiamo”.