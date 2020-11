Ischitella, quei rifiuti che deturpano il centro storico

Tracce di inciviltà che dovrebbero far indignare tutti i cittadini

Ischitella (FG) – Bottiglie e lattine vuote, cartacce e persino cartoni di pizza. Questo è quello che resta dopo una notte di inciviltà nel cuore del centro storico di Ischitella. E non è la prima volta che si assiste a scenari del genere nel borgo antico del comune garganico, diventato luogo di aggregazione di ragazzini ancor prima dell’emergenza sanitaria.

Non serve esprimere la solidarietà verso quei gestori dei locali che, già penalizzati dalle misure anti-Covid come la chiusura anticipata, sono costretti anche a fare i conti con questa sporcizia prima di accogliere i propri clienti. Queste sono tracce di inciviltà che dovrebbero far indignare tutti i cittadini.

Ed è così che agli sconvolgimenti provocati dall’emergenza Coronavirus, si aggiungono anche le cattive condotte di quelli che, ancora non conoscono, o ignorano, i dettami dell’educazione e le regole per mantenere integro il territorio in cui risiedono.

La Redazione