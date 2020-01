Coronavirus, casi sospetti in Puglia: la Regione esclude che si tratti del virus cinese

Nei prossimi giorni la conferma definitiva

Il dipartimento Salute della Regione Puglia, in relazione ai casi sospetti di infezione da 2019-nCoV verificatisi in Puglia negli ultimi giorni, informa che le indagini tempestivamente eseguite dal Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica della UOC Igiene Policlinico di Bari (già laboratorio di riferimento per le emergenze infettive) consentono di escludere che si tratti di infezioni da nuovo coronavirus.

I campioni sono stati comunque inviati, come da indicazioni ministeriali e della task force della regione Puglia, all’Istituto Superiore di Sanità da cui si attende, nei prossimi giorni, la conferma definitiva, in considerazione dei tempi tecnici necessari per eseguire tali indagini di conferma.

Intanto purtroppo il numero dei morti in tutto il mondo dovuti alla diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV) è salito a 170, mentre i casi confermati di infezione sono 7.700. Di questi, meno di 100 sono avvenuti fuori dalla Cina: un dato relativamente basso e che fa sperare nella possibilità che il virus possa essere ancora contenuto. Mercoledì, i casi di contagio confermati erano poco più di 6.000 e le morti confermate 132: sono avvenute tutte in Cina e per lo più nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, la città da cui è partita la diffusione del virus.

Per sapere come comportarsi di fronte al rischio “Coronavirus”, il Ministero della Salute ha predisposto un elenco di domande più frequenti FAQ.