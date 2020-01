Il contributo della clinica e della ricerca in tema di BES e DSA: un convegno a Foggia

Un convegno aperto a tutti gli operatori interessati del mondo della clinica e della scuola

Si terrà sabato 18 gennaio la II edizione del Convegno AIRIPA Puglia Basilicata (Associazione Italiana Ricerca e Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento) dal titolo “Il contributo della clinica e della ricerca in tema di BES e DSA. Lavori in corso”, evento promosso e organizzato dalla sezione regionale AIRIPA presso l’Ordine dei Medici Chirurghi di Foggia.

Il convegno tratterà il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali e sarà aperto a tutti gli operatori interessati del mondo della clinica e della scuola (neuropsichiatri infantili, psicologi, psicopedagogisti, pediatri, logopedisti, psicomotricisti, assistenti sociali, educatori, studenti universitari, insegnanti, genitori) offrendo uno spazio di approfondimento, aggiornamento e confronto sui contributi recenti della ricerca nei diversi ambiti della Psicopatologia dell’Apprendimento.

L’evento è patrocinato dall’Ordine Psicologi Puglia, dall’ Università degli Studi di Foggia, dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), dalla FIMP Foggia (medici pediatri ), dagli editori Anastasis ed Erickson e si propone, in continuità con l’edizione precedente, di diffondere e condividere nell’ambito della ricerca e dell’operatività dei DSA e dei BES un approccio sempre più interdisciplinare e interprofessionale perché la materia sia affrontata da tutti con comuni conoscenze e rigore metodologico.

Nell’arco della giornata interverranno illustri esperti a livello nazionale. Aprirà i lavori Anna Maria Antonucci (membro del Direttivo nazionale AIRIPA) che illustrerà le iniziative sul territorio promosse e realizzate dall’Associazione. A seguire interverranno Pierluigi Zoccolotti (Università Sapienza di Roma) che affronterà le caratteristiche del disturbo di lettura nella lingua italiana ed Enrico Ghidoni (Fondazione Italiana Dislessia) che tratterà la valutazione diagnostica nei giovani adulti. Altre tematiche affrontate saranno l’apprendimento della scrittura in bambini dislessici e normolettori (Paola Angelelli, Università del Salento), lo sviluppo del pensiero e del linguaggio nei nativi digitali (Paola De Rose, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma), i nuovi criteri per la diagnosi del disturbo non verbale e le ricadute sugli apprendimenti scolastici (Cristina Toso, AIDNV, Direttivo AIRIPA), l’esercitazione al pensiero lento in età scolare (Orazio Miglino, Università di Napoli Federico II), la promozione della comprensione del testo (Laura Bertolo, ASL La Spezia, Direttivo AIRIPA).

Nel pomeriggio, la sezione Dialoghi proporrà in apertura una tavola rotonda sul tema delle tecnologie digitali in età evolutiva (Giorgio Ciccarelli, FIMP Foggia, e Giusi Toto dell’Università degli studi di Foggia) a cui seguirà l’intervento di Gabrielle Coppola (Università degli studi di Bari Aldo Moro) e Pierpaolo Limone (Rettore dell’Università degli Studi di Foggia) i quali illustreranno le proposte per il benessere degli studenti all’Università. Sarà affrontata anche la questione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità alla luce delle recenti normative (Rachele Dileo, AIRIPA Puglia Basilicata, e Tiziana Zappatore del Circolo Didattico S.Ciro di Foggia) e in chiusura si discuterà in tema di BES e Scuola sul ruolo delle emergenti figure professionali dello psicologo scolastico e dell’homework tutor (Anna De Nigris e Alessandra Notarnicola, AIRIPA Puglia Basilicata).

Il convegno avrà anche una sessione dedicata ai contributi in argomento con discussione di poster e relativa premiazione dei lavori più meritevoli.

Per maggiori informazioni : eventiairipapuglia@gmail.com