Coronavirus, il sindaco di Carpino invita i cittadini alla massima collaborazione

Così il sindaco di Carpino invita i suoi concittadini ad evitare circostanze di psicosi o allarmismo e a collaborare per tutelare la salute pubblica

L’allarme Coronavirus è scattato ufficialmente in Italia e molte città, da Nord a Sud, non vogliono farsi trovare impreparate di fronte ad eventuali emergenze, soprattutto dopo le misure adottate ieri dal Governo per “contenere” i rischi nelle città interessate dai focolai.

Anche in Puglia resta alto il livello di sorveglianze e attenzione ma, sebbene non sia stato registrato nessun caso di soggetto contagiato, non manca l’effetto psicosi. In merito interviene il sindaco di Carpino (FG), Rocco Di Brina, che, in qualità anche di medico, invita i suoi cittadini alla massima collaborazione.

Di seguito il Comunicato del sindaco:

“Innanzitutto voglio invitare tutti i miei concittadini da medico e da autorità sanitaria locale a non cadere in circostanze di allarmismo e psicosi generalizzata sul problema del coronavirus. Il fenomeno va preso in considerazione nella giusta maniera per circoscrivere al massimo la sua diffusione nella nostra Nazione.

Nella regione Puglia al momento non sono stati registrati casi di infezione da coronavirus e tutte le autorità sanitarie della nostra regione sono in uno stato di altissimo livello di attenzione e sorveglianza.

Occorre tuttavia la massima collaborazione di tutti e a tal proposito mi sento di fare a tutti voi le seguenti raccomandazioni per tutelare la salute pubblica:

1) Se per qualsiasi motivo qualcuno dei concittadini della nostra comunità avesse avuto contatti negli ultimi 15 giorni con parenti amici o persone provenienti dai focolai cinesi o di altre parti del mondo, nonché da quelli italiani di Lombardia e Veneto, è invitato all’isolamento fiduciario a domicilio e a contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta i quali si raccorderanno con i dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti e adottare tutte le misure necessarie.

2) Chiunque avesse effettuato viaggi all’estero in particolare nelle aree epidemiche negli ultimi 15 giorni o chiunque dovrà rientrare in Italia e nel nostro paese è invitato all’isolamento fiduciario a domicilio e a contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

3) Documentarsi sul coronavirus esclusivamente sui canali informativi del Ministero della Salute. Ricordo che il 98% dei casi sono in Cina; nell’80% dei casi le persone infettate hanno avuto sintomi lievi; solo il 15% delle persone infette si sono trovate in condizioni più serie e nel 5% dei casi si è sviluppata una patologia grave; la mortalità resta intorno al 2% quindi abbastanza bassa. L’influenza per fare un paragone, ogni anno in Europa, determina 50.000 morti. Questo non significa abbassare il livello di attenzione ma senza creare psicosi e allarmismi spesso ingiustificati e seguire solo i consigli degli esperti.

4) nel nostro Comune al momento non vi è la necessità di ordinanze particolari né di misure straordinarie sia nel mondo scolastico sia in quello più generale delle pubbliche attività. Sono costantemente in contatto con le autorità sanitarie regionali e provinciali per ogni eventuale necessità e tempestività di interventi.

5) Lavare spesso le mani;

Non toccare naso bocca e occhi con le mani;

Se si starnutisce coprire la bocca e il naso o farlo nella piega del gomito;

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

Ricordarsi che c’è ancora l’influenza in giro i cui sintomi sono simili, anche chi è affetto da influenza è opportuno ed utile che stia in casa e a letto contattando il proprio medico”.