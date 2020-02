“Make a wish Italia” cerca volontari in Provincia di Foggia

Fino al 15 marzo sarà possibile iscriversi all’incontro di formazione gratuito

Make a wish Italia cerca anche in Capitanata nuovi volontari per fare la differenza nella vita di molti bambini gravemente malati della Puglia.

L’associazione, dal 2004, realizza i desideri di bambini e ragazzi (3-17 anni) affetti da gravi patologie, in cura presso i più importanti ospedali pediatrici del Paese, avvalendosi dell’aiuto di centinaia di volontari.

“Crediamo – spiegano dall’organizzazione – che la realizzazione di un desiderio sia un’incredibile esperienza che offre al bambino malato l’opportunità di vivere intense emozioni positive che lo aiutano a guardare avanti con speranza e lo rendono più forte nella sua battaglia contro la malattia”.

Fino al 15 marzo sarà possibile iscriversi all’incontro di formazione gratuito per volontari che si terrà sabato 18 aprile a Bari (la location verrà comunicata al momento dell’iscrizione), dalle ore 9.45 alle 14.00.

La partecipazione all’incontro sarà preceduta da un colloquio conoscitivo e motivazionale.