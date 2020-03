Coronavirus, 60 operatori sanitari in quarantena a San Giovanni Rotondo

La direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera comunica la completa indisponibilità al momento di posti letto in Neurologia ed in Geriatria

A seguito dei recenti casi di positività al Covid-19 riscontrati in Casa Sollievo della Sofferenza e della conseguente messa in quarantena, alla data odierna, di circa 60 unità di personale sanitario, si comunica la temporanea diminuzione di posti letto (circa 70) di questo Istituto, con completa indisponibilità al momento di posti letto in Neurologia ed in Geriatria. Lo rende noto la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

La notizia arriva insieme all’ultimo bollettino sanitario della regione, aggiornato alle ore 20.00 di ieri 7 marzo, secondo il quale sono 39 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus, 15 in più rispetto al 6 marzo.

Su 92 test effettuati ieri in Puglia, infatti, 15 sono quelli risultati positivi, di cui 7 in Provincia di Foggia (tra questi c’è il 79enne di Cagnano Varano deceduto ieri a Cerignola).