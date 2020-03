Coronavirus, anziana di Vieste positiva al test: è ricoverata da tempo in ospedale

Il sindaco: “Quarantena obbligatoria e vigilata per i parenti della donna”

Una donna residente a Vieste è risultata positiva al test sull’infezione Covid-19. Si tratta di una persona anziana, da tempo ricoverata nell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Lo ha reso noto il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha precisato: “La positività si è verificata nell’ospedale dove la donna è ricoverata da tempo. Quindi il contagio non si è verificato su Vieste, ma molto probabilmente in ospedale.

Il sindaco ha reso noto inoltre che sono state attuate tutte le necessarie procedure del caso: “Abbiamo posto in quarantena i parenti stretti che hanno fatto visita alla signora. Abbiamo imposto loro una quarantena obbligatoria e vigilata per 14 giorni. Sono sotto il monitoraggio delle Asl e delle forze dell’ordine che garantiranno il fatto che non usciranno di casa. Non ci resta che vedere l’evoluzione nei prossimi giorni”.

“Ho ritenuto opportuno e doveroso comunicarlo alla città per mantenere alta l’attenzione su questa problematica dopo la notizia positiva di ieri sull’esito negativo di un tampone effettuato ad un altro cittadino di Vieste” ha concluso il sindaco di Vieste.