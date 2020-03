Coronavirus, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fa il punto sull’emergenza da Covid-19

L’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza fa il punto in merito ai contagi da Covid-19. Il presidio di San Giovanni Rotondo (FG) fa sapere che un paziente è in rianimazione mentre 5 sono in area protetta. Inoltre 76 dipendenti sono in quarantena perché in contatto con pazienti risultati sintomatici e positivi. Di questi 76 operatori sanitari, 10 sono sintomatici e positivi ma non necessitano di cure ospedaliere.

“Nel rispetto di limiti e prescrizioni previsti dalle disposizioni governative e regionali indirizzate al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – comunica Casa Sollievo della Sofferenza in una nota – dei pazienti sintomatici e positivi degenti nella Casa Sollievo della Sofferenza, attualmente 1 è ricoverato in Rianimazione e 5 sono assistiti in area protetta in attesa di trasferimento (altri 4 erano già stati trasferiti presso altra struttura pubblica designata dalla Regione Puglia). Ad eccezione del paziente in terapia intensiva, la degenza degli altri pazienti è da associare ad altre patologie preesistenti.

Sono 76, invece, i dipendenti dell’ospedale in quarantena essendo stati giudicati “contatti” dei pazienti risultati sintomatici e positivi. 10 dei 76 sono diventati sintomatici e positivi presso il proprio domicilio senza che abbiano avuto bisogno di cure ospedaliere.

Confidiamo sempre in una corretta e prudente gestione di tali informazioni e di voler comprendere, in questo particolare momento, la delicatezza di una comunicazione che vuole essere attenta e misurata; l’unica che può assicurare la tutela, il rispetto e la privacy dei pazienti e dei dipendenti tutti, di quelli direttamente interessati e di coloro che quotidianamente nello svolgimento del loro servizio mostrano abnegazione e attaccamento esemplare alla “Casa””.

Inoltre si comunica la proroga, a seguito delle ultime indicazioni ministeriali, fino al 31 marzo 2020, della sospensione dei ricoveri ordinari e delle attività ambulatoriali non urgenti.

Per cui, come già annunciato nei giorni scorsi, non saranno erogate le prestazioni ambulatoriali con codice di priorità “B” “D” e “P”. Sono confermate ed erogate le sole attività ambulatoriali prenotate con codice di priorità “U”, quelle con prescrizioni di medicazioni, infusione di farmaci salvavita (chemioterapici, biologici, ecc.), radioterapia e PET. Restano confermate, altresì, quelle prestazioni caratterizzate da infusione di farmaci legate a periodicità programmata, erogate anche in regime di Day Service, Day Hospital e Pac e già iniziate. Al pari restano erogabili, così come da indicazioni cliniche, le medicazioni post intervento, di ferite, ulcere e la rimozione dei punti di sutura.