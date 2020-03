Coronavirus, nessun caso a Carpino ma il sindaco si rivolge chi proviene da zone a rischio

Il sindaco di Carpino: “I casi che si sono verificati nei comuni limitrofi sono tutti riconducibili a persone che sono transitate in quelle regioni. Non si tratta di discriminazioni ma di tutela della salute collettiva”

“Fino a questo momento nel nostro paese non c’è neppure un caso di infezione da Coronavirus”. Così il sindaco di Carpino (Fg), Rocco Di Brina, torna a tranquillizzare i suoi concittadini, invitando “tutti a rispettare i suggerimenti e le norme igienico-sanitarie diffuse dalla ASL, dalla regione e dal governo”.

Poi però il sindaco si rivolge soprattutto a tutti coloro che provengono dalle regioni in cui l’epidemia si è maggiormente sviluppata, invitandoli a “comunicarlo al proprio medico o al dipartimento di prevenzione della nostra ASL i cui numeri sono già stati diffusi sul sito del comune”.

“Tutto ciò – precisa Di Brina – alla luce del fatto che anche i casi che si sono verificati nei comuni limitrofi sono tutti riconducibili a persone che sono transitate in quelle regioni. Non si tratta di discriminazioni ma di tutela della salute collettiva” spiega il sindaco.

Per quanto riguarda le scuole, per le quali da questa sera vige il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo, il sindaco comunica che si approfitterà di questa chiusura “per mettere in atto misure di disinfestazione e sanificazione degli ambiente scolastici”.

“Ribadisco di non creare situazioni allarmistiche e di panico generalizzato; rispettiamo le indicazioni scientifiche e quelle del governo nazionale e regionale e sono certo, anche come medico, che tra non molto l’infezione sarà arginata” aggiunge Di Brina.

“Invito altresì tutte le persone affette da sintomi delle vie respiratorie a rimanere in casa e trattare adeguatamente la propria situazione con l’ausilio del medico curante evitando inutili corse negli ospedali e nelle strutture di emergenza-urgenza. Sarà premura del proprio medico valutare l’opportunità di recarsi nelle suddette strutture. Cerchiamo di condurre una vita abbastanza regolare con responsabilità senza sottovalutazione ma senza allarmismi spropositati” conclude il sindaco di Carpino.