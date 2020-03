Coronavirus, settimo caso in Puglia: è la moglie del 29enne rientrato dalla Lombardia

La donna di 26 anni è in isolamento fiduciario a casa

Salgono a sette i contagiati da Coronavirus in Puglia. Lo conferma una nota del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro:

“Il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari ha rilevato un nuovo caso positivo di COVID19 in Puglia”.

Si tratta della moglie del 29enne barese ricoverato da sabato scorso nel Reparto malattie infettive dopo essere rientrato dalla Lombardia dove lavora (è un rappresentante delle forze dell’ordine) all’Aeroporto di Bergamo.

Il militare, da quanto si è appreso, è rientrato a Bari lo scorso week end con un aereo Ryanair. Poi ha accusato malore e alla prima comparsa della febbre è andato direttamente in ospedale. Si è attivata la procedura per la notifica e verifica ai passeggeri che erano con lui sul volo.

La moglie, di 26 anni, era stata sottoposta al tampone subito dopo l’esito positivo del tampone effettuato al marito, ma l’esame era risultato negativo. Il test è stato ripetuto e purtroppo il verdetto è cambiato. Al momento la donna si trova in isolamento fiduciario presso l’abitazione e attualmente è in buone condizioni di salute. Il caso è stato notificato, come peraltro prevede la nuova ordinanza del Governo, al medico di famiglia.