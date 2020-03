Covid-19, secondo caso positivo a Vieste. Sindaco: “Quarantena per chi torna dall’ospedale”

Anche in questo caso riguarda una persona ricoverata in ospedale: familiari in quarantena fiduciaria

Vieste (FG). Secondo paziente positivo al Covid-19 a Vieste. Lo rende noto il sindaco della cittadina garganica, Giuseppe Nobiletti: “Nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia della seconda positività al Coronavirus di un nostro concittadino”.

“Anche in questo caso riguarda una persona ricoverata in ospedale. I familiari che hanno assistito il loro congiunto sono stati posti prontamente in quarantena fiduciaria. Sono state attivati tutti i canali per l’assistenza domiciliare. A tutta la famiglia va la nostra solidarietà in questo momento difficile” dichiara Nobiletti.

“Dopo questo secondo caso rivolgo un invito a tutti i miei concittadini di recarsi negli ospedali solo se strettamente necessario. Se costretti ad andare, al ritorno dallo stesso, mettetevi in quarantena e comunicatelo al vostro medico di base” conclude il sindaco.