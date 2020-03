Polmonite da Coronavirus, ok della Regione Puglia all’uso del farmaco Tocilizumab

In arrivo anche al Policlinico Riuniti di Foggia e a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

La Giunta della Regione Puglia oggi ha approvato l’utilizzo del medicinale Roactemra (il farmaco a base del principio attivo Tocilizumab fornito gratuitamente dalla Ditta farmaceutica ROCHE S.p.a.) per il trattamento della polmonite da CORONAVIRUS – COVID 19.

Ha demandato alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci la definizione e l’approvazione, anche mediante il ricorso a riunioni da effettuarsi con modalità di video/teleconferenza di un protocollo scientifico per il corretto impiego off-label del farmaco Tocilizumab nei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19, con l’individuazione dei criteri di inclusione/esclusione al trattamento e delle misure emergenziali da adottarsi, da parte dei Centri individuati che si occupando di gestire gli ammalati.

La Giunta ha individuato inoltre tutti i presidi ospedalieri COVID-19, quali centri autorizzati alla prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica off-label a base di Tocilizumab per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite interstiziale da Covid 19 nelle unità operative di Pneumologia, Malattie Infettive e Terapia Intensiva (In provincia di Foggia il Policlinico Riuniti a Foggia e Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo).

Come già detto, non ci sono oneri a carico del SSR dal momento che il medicinale sarà fornito gratuitamente dalla ditta farmaceutica Roche ai Centri autorizzati dalla regione alla prescrizione e somministrazione.

Ancora in materia di Covid, la Giunta ha approvato la programmazione di euro 10 milioni di euro di fondi dal piano di azione e coesione, per azioni immediate di potenziamento delle attrezzature delle strutture sanitarie, al fine di fare fronte all’emergenza. Le risorse sono state iscritte con effetto immediato nell’ambito delle disponibilità della protezione civile.