Riuniti di Foggia, la solidarietà di associazioni e privati per supportare le terapie intensive

Tante donazioni per il Policlinico Riuniti di Foggia, uno dei centri che sta maggiormente assorbendo le richieste dei cittadini in emergenza Covid -19 da tutta l’area provinciale

“Se c’è una cosa buona che possiamo imparare da questo momento di grande tensione – dice il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli, – è che gli italiani sono un popolo generoso e solidale quando c’è necessità di dimostrare di avere un unico grande cuore. Esprimo gratitudine, a nome mio e di tutto il personale medico e non, per questi gesti di grande altruismo collettivo”.

Il Policlinico Riuniti di Foggia, uno dei centri che sta maggiormente assorbendo le richieste dei cittadini in emergenza Covid -19 da tutta l’area provinciale, ha i suoi angeli custodi: tante le donazioni per sostenere la struttura per le spese di emergenza e/o mediche attivate sulle piattaforme crowfunding.

Di seguito l’elenco delle iniziative finora lanciate:

Chiara Di Lella, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Foggia,

Associazione ‘Argos Onlus’ che ha attivato l’iniziativa crowfunding per implementare i reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva delle strutture della provincia di Foggia oltre che del Policlinico Riuniti su piattaforma ‘Fundgome’,

i Rotary Club di Foggia (il Club Giordano, il Club Foggia e il Rotary Capitanata su ‘GoFundMe.com’),

i Lions Foggia ‘Host’, ‘Arpi’, ‘Giordano’,

Leo Club Foggia ‘Host’, Interact Club Foggia ‘Umberto Giordano’ e Club Foggia,

Associazione Impegno Donna,

Fidapa,

Unesco sede di Foggia,

Camera Civile di Foggia,

41 navigators della provincia di Foggia hanno attivato una raccolta fondi per sostenere spese mediche per mascherine e/o respiratori sempre sulla piattaforma ‘GoFundMe.com’,

Unione Giovani dottori Commercialisti Foggia,

Marianna Baldassarre, studentessa di Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Foggia,

Miriana Coscia, studentessa di Odontoiatria e Protesi dentaria Università di Foggia.

A queste si aggiungono tantissimi altri privati che stanno sostenendo il Policlinico Riuniti per l’approvvigionamento di tutto il materiale e gli ausili medico-sanitari necessari a fronteggiare l’emergenza. Il Policlinico Riuniti avrà cura di aggiornare l’elenco dei donatori pubblici e privati.

Dare il proprio contributo è molto semplice: basta cliccare sulla raccolta prescelta, selezionare «fai una donazione» e indicare l’importo da destinare in beneficenza. Poi, una volta inseriti i dati anagrafici e i codici della carta di credito, il gioco sarà fatto. Il Policlinico Riuniti ha fornito un unico indirizzo iban per evitare passaggi intermedi.

GoFundMe, leader mondiale del crowdfunding online, vigila sull’autenticità di ogni campagna e, in cambio del servizio, incamera una piccola percentuale su ogni donazione (minimo il 5%).