San Giovanni Rotondo, rilevazione temperatura corporea all’ingresso per gli operatori sanitari

Da ieri in vigore nuove modalità e nuovi percorsi di accesso validi per Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e Poliambulatorio

A seguito della disposizione regionale n.240 del 21 marzo (prot. A00/005 n.240) sono da ieri operative nuove modalità di ingresso per l’Ospedale e il Poliambulatorio di San Giovanni Rotondo (FG).

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. L’ingresso degli operatori sanitari in servizio in Ospedale avviene utilizzando l’ingresso monumentale. All’ingresso, personale dedicato, provvede a rilevare temperatura corporea con termometro digitale ad infrarossi per impedire l’ingresso a coloro che presentano febbre superiore a 37,5° o evidenti sintomi respiratori.

Poliambulatorio Giovanni Paolo II. Per il Poliambulatorio, gli operatori sanitari accedono dall’ingresso barellati (piano -1), dopo essersi sottoposti al medesimo controllo della temperatura corporea. L’accesso dall’ingresso principale è consentito, con le stesse modalità, solo per il turno notturno.