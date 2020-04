Coronavirus, il sindaco di Carpino conferma: “Nessun caso positivo in paese”

Le precisazioni del sindaco di Carpino in merito ad alcune comunicazioni apparse sui social

“Apprendo che sui social è apparsa una notizia secondo cui un cittadino di Carpino sarebbe ricoverato in terapia intensiva per COVID-19. Ribadisco quanto ho affermato ieri e cioè che al momento nel nostro paese non vi sono casi positivi”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Carpino, Rocco Di Brina, precisando che “se un cittadino ha origini in un paese ma vive da decenni da un’altra parte non rappresenta alcuna fonte di preoccupazione per il suo paese di origine”.

“L’auspicio di tutti e quindi anche il mio è quello di conservare il primato di casi zero ma se ciò non dovesse accadere non bisogna cadere nel panico perché si affronterà la situazione nel modo corretto mettendo in sicurezza tutta la popolazione e sarò il primo a farlo” conclude il primo cittadino di Carpino.