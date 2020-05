Covid, Emiliano: “Buoni risultati dall’ossigeno-ozono terapia, grazie al Riuniti di Foggia”

Il Presidente della Regione Puglia ringrazia l’équipe medica dell’Ospedale Riuniti di Foggia e tutti gli operatori sanitari per aver avviato questa importante sperimentazione

“Oggi abbiamo registrato solo 2 nuovi casi positivi al Covid19: in totale sono 2436 i pugliesi guariti, 1539 quelli attualmente positivi di cui 189 ancora ricoverati”. Commenta così il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, i dati del bollettino epidemiologico odierno della Regione.

“Il lavoro non si ferma -precisa Emiliano che aggiunge: “Vi informo che stiamo avendo risultati incoraggianti anche dalla sperimentazione dell’ossigeno-ozonoterapia per la cura del Covid-19”.

“Su 7 pazienti in rianimazione trattati con questo metodo, 4 sono migliorati e sono stati trasferiti nei reparti di Malattie Infettive e di Pneumologia. I pazienti hanno mostrato un miglioramento dei livelli di ossigenazione ed un più lento e parziale miglioramento degli indici di laboratorio sullo stato infiammatorio dell’organismo. Durante tutta la durata della procedura, è stato mantenuto costantemente un contatto verbale con i pazienti per verificare l’eventuale comparsa di effetti collaterali che non si sono verificati”.