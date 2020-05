Covid, tampone a bordo della propria auto: nella Asl Foggia attivati i “drive-through”

Tamponi in modalità drive-through per i pazienti Covid-19 clinicamente guariti e personale sanitario in isolamento domiciliare. Gli utenti vengono convocati telefonicamente dall’operatore clinico

Sulla scorta delle recenti esperienze internazionali e nazionali, è attiva nella ASL Foggia la procedura Drive through per l’esecuzione dei tamponi di controllo utili a porre fine all’isolamento domiciliare dei pazienti Covid-19 clinicamente guariti (asintomatici) e del personale sanitario.

Dal 6 aprile sono operative nella ASL Foggia 5 postazioni sanitarie territoriali per l’esecuzione di tamponi in modalità drive-through: Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Marco in Lamis e Torremaggiore. L’organizzazione è a cura del Dott. Giovanni Iannucci, Direttore SISP, e della Prof. Francesca Fortunato, S.C. Igiene universitaria Policlinico Riuniti.

Gli utenti vengono convocati telefonicamente dall’operatore clinico, previa trasmissione del relativo elenco nominativo da parte del personale SISP-S.C. Igiene universitaria (che li monitora quotidianamente per la sorveglianza attiva) con le indicazioni per raggiungere la postazione sanitaria più vicina al proprio domicilio.

Non è possibile l’accesso diretto, senza aver ricevuto comunicazione della data e dell’ora dell’appuntamento. I pazienti e gli operatori convocati si recano con la propria automobile, indossando la mascherina, e ricevono la prestazione rimanendo obbligatoriamente a bordo del veicolo durante il test.

Tale modalità organizzativa, complementare all’accesso ad ambulatori e tende, consente diversi vantaggi in termini di risparmio di tempo, risorse e utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari, oltre a una migliore razionalizzazione del servizio per sicurezza, velocità e aumento della capacità di effettuare tamponi.

Si ringraziano i medici, gli infermieri e gli autisti che stano assicurando il servizio

Fonte: Università di Foggia