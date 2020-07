Coronavirus, 10 nuovi casi oggi in Puglia: altri 2 nel Foggiano

Il bollettino epidemiologico di oggi 29 luglio in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 29 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2454 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono stati registrati 10 casi positivi: 1 in provincia di Bari; e 2 in provincia di Foggia e 7 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati i decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 235701 test. 3963 sono i pazienti guariti. 92 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4606 così suddivisi: 1.503 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 671 nella Provincia di Brindisi; 1185 nella Provincia di Foggia; 554 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il direttore dell’Asl Lecce Rodolfo Rollo, spiega così i dati: “Il lavoro dei dipartimenti di prevenzione è tempestivo e capillare su tutto il territorio – dichiara Rollo – 4 casi dei 7 positivi registrati oggi in provincia di Lecce sono di importazione da Paesi esteri e riguardano cittadini non italiani. Gli altri 3 casi sono legati a un focolaio già individuato e messo sotto controllo, quindi le persone risultate positive erano già state poste in isolamento in quanto contatti stretti di caso indice. Ovviamente per tutti questi nuovi casi si è proceduto all’estensione dell’indagine epidemiologica per tracciare gli utleriori contatti e circoscrivere il focolaio”.

Il bollettino epidemiologico di oggi 29 luglio è disponibile a questo link