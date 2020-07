Coronavirus, 7 nuovi casi oggi in Puglia. Lopalco: “Sono cittadini stranieri arrivati in regione”

“Ancona una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni”. Il bollettino epidemiologico di oggi 19 luglio in Puglia

Aumentano i casi positivi al Coronavirus in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 19 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.776test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono stati registrati sette casi positivi: 4 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce e 1 in provincia di Bari. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 215.649 test. Sono 3.930 i pazienti guariti. 79 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.557 così divisi: 1.498 nella provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 668 nella Provincia di Brindisi; 1.171 nella Provincia di Foggia; 527 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19-7-2020 è disponibile a questo link

Il commento del prof. Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia: “I casi registrati nelle ultime 24 ore – spiega il prof. Lopalco – riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi. In ogni modo i dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell’infezione. Ancora una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perchè il virus, seppure in maniera minore, continua a circolare”.