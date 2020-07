Coronavirus, sale il numero dei casi in Puglia: Emiliano convoca task force

Lunedì la firma dell’accordo di collaborazione con le forze dell’ordine per utilizzarle nelle indagini epidemiologiche. Emiliano: “Siamo pronti ad affrontare la seconda ondata, continuando a vivere”

Dopo i 9 contagi di ieri e dopo il bollettino epidemiologico di oggi, che conta 13 nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia, di cui 6 in Provincia di Foggia e 7 nel Leccese, cresce la preoccupazione in Puglia.

È stato registrato anche un decesso nuovo (in provincia di Foggia, nella fascia di età 70-79) che porta il totale a 549. Il numero dei guariti sale invece a 3.962 (+9 rispetto a ieri): così gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) passano da 64 a 67. I ricoverati totali, senza pazienti in terapia intensiva, restano 11.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2020 della Notte della Taranta, ha fatto sapere che oggi sarà convocata la task force anti-covid: “I segnali del mondo e i segnali che vengono anche dai Paesi vicini inducono tutti ad una grande attenzione”.

“Le regole sono sempre le stesse – ha continuato Emiliano – le mascherine, le distanze sociali e soprattutto non tenere comportamenti a rischio. Ognuno di noi deve responsabilmente evitare quelle condotte che possono esporre al contagio. Il virus è circolante, è attivo”.

“Noi siamo pronti per affrontare la seconda ondata del Covid” ha rassicurato il governatore pugliese. “La task force è attiva, con il professor Lopalco, con Vito Montanaro, con la Protezione Civile, con gli istituti di prevenzione”.

“Lunedì firmeremo con le forze dell’ordine l’accordo di collaborazione per utilizzare nelle indagini epidemiologiche Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato. Siamo pronti ad affrontare la seconda ondata, continuando a vivere”.