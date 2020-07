Coronavirus, tra i contagiati in Puglia c’è anche un bimbo di 4 mesi

Il piccolo è già in isolamento assieme ai suoi genitori. Montanaro: “Allo stato il piccolo non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test”

Tra i contagiati dal Covid-19 in Puglia c’è anche un bimbo di quattro mesi che, per disposizione dell’Asl, è già in isolamento assieme ai suoi genitori.

Lo fa sapere l’ANSA che preannuncia anche che la task force pugliese per l’emergenza Coronavirus sta lavorando infatti ad una nuova circolare contenente le misure di sicurezza per limitare i nuovi contagi. “Da quanto apprende l’ANSA da fonti sanitarie, non saranno introdotti provvedimenti diversi da quelli attuali ma verrà ribadito che la pandemia non è conclusa e che occorre rispettare le regole anti Covid già conosciute: distanziamento, divieto di assembramenti, uso delle mascherine nei luoghi chiusi e quando il distanziamento interpersonale non può essere rispettato” (ANSA).

Aggiornamenti in merito al caso del bambino di 4 mesi giungono dal direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro: “Il caso è relativo all’esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare già in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid. Allo stato il piccolo non presenta sintomi di rilievo e i suoi genitori sono risultati negativi al test. Il nucleo familiare può contare sul supporto della Asl che segue l’evolversi della situazione continuando il lavoro di sorveglianza sanitaria. La stessa attenzione da parte dei dipartimenti di prevenzione è costante su tutto il territorio regionale sia per quanto riguarda la sorveglianza attiva sia per l’attività di tracciamento dei contatti stretti per evitare il propagarsi dell’infezione”, dichiara Vito Montanaro, direttore dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia.