Covid-19, focolaio a San Nicandro Garganico: “E’ un’intera famiglia risultata positiva”

Il sindaco Ciavarella: “Sono cinque le persone contagiate finora individuate, di cui qualcuna non residente a San Nicandro Garganico. Tutti stanno bene e non presentano sintomi ma, come da prassi, tutti coloro che sono venuti in contatto sono stati posti in isolamento domiciliare, in attesa dei nuovi accertamenti e le eventuali decisioni conseguenti”

Il piccolo focolaio di Covid-19 accertato in Provincia di Foggia, come ha riferito ieri il direttore della Asl di Foggia, Vito Piazzola, è nel Comune di San Nicandro Garganico ed è composto da un intero nucleo familiare. Dei 6 nuovi casi registrati ieri nel Foggiano quindi 5 riguardano San Nicandro Garganico e uno Ischitella dove però il sindaco ha precisato che il contagio non è avvenuto all’interno del territorio del comune.

A confermare la positività al Covid-19 di 5 componenti di una stessa famiglia a San Nicandro Garganico, è stato il sindaco della cittadina garganica Costantino Ciavarella che ieri sera, dopo aver coordinato con la Dirigenza Sanitaria gli interventi per arginare il nuovo focolaio, ha messo in guardia i suoi cittadini: “Il coronavirus c’è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato”.

“Dopo un periodo di assenza di positività al Covid-19 e dopo giorni in cui la situazione era ampiamente sotto controllo – spiega il sindaco – si registra nella nostra comunità un piccolo focolaio con un intero nucleo familiare risultati positivi al test coronavirus. Sono cinque le persone contagiate finora individuate, di cui qualcuna non residente a San Nicandro Garganico”.

“Come previsto dalle linee guida regionali, è immediatamente scattato il contact tracing, la ricostruzione, a ritroso, di tutta la catena delle persone entrate in contatto, negli ultimi giorni, con i casi positivi” ha aggiunto Ciavarella. “Tutti stanno bene e non presentano sintomi ma in ogni caso, come da prassi, tutti coloro che sono venuti in contatto sono stati posti in isolamento domiciliare, in attesa dei nuovi accertamenti e le eventuali decisioni conseguenti”.



“L’intervento del dipartimento di Emergenza sanitaria è a garanzia che si è intervenuti rapidamente isolando il pericolo di diffusione. Diversi tamponi sono già stati effettuati su chi è venuto a contatto con esito negativo, ma la riflessione, su questo nuovo focolaio per quanto ristretto e oramai isolato, e che “ il coronavirus c’è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato. Per cui si invitano tutti al rispetto delle misure necessarie del distanziamento sociale , l’uso della mascherina e l’igiene delle mani” ha concluso il sindaco.