Coronavirus, 20 nuovi contagiati oggi in Puglia: nel Foggiano 2 cittadini stranieri

Il bollettino epidemiologico di oggi 18 agosto in Puglia

Cresce di nuovo il numero dei contagi in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 18 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 2644 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 2 in provincia di Foggia; 9 in provincia di Lecce; 1 da fuori regione. Fortunatamente non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 270938 test. 3987 sono i pazienti guariti. 340 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4882 così suddivisi: 1593 nella Provincia di Bari; 394 nella Provincia di Bat; 681 nella Provincia di Brindisi; 1270 nella Provincia di Foggia; 619 nella Provincia di Lecce; 290 nella Provincia di Taranto; 35 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce: “Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 4 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Per 3 di questi è stato necessario il ricovero ospedaliero presso il Policlinico. Il quarto caso è stato rilevato in fase di triage in una nostra struttura sanitaria”.

Il direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo: “I casi registrati oggi in provincia di Lecce riguardano: 3 persone arrivate dall’Albania; 2 persone rientrate da Malta; un cittadino straniero presente sul territorio provinciale; una persona arrivata da Milano; una persona arrivata dalla Francia; un caso sintomatico per il quale sono in corso le indagini epidemiologiche. Il nostro Dipartimento di Prevenzione prosegue le indagini epidemiologiche per individuare precocemente eventuali nuovi casi e tracciare i contatti stretti. Sottolineo l’importanza dell’autosegnalazione sul sito della Regione Puglia per chi arriva da fuori Regione e dall’estero”.

Il direttore generale della Asl BT Alessandro Delle Donne: “I 4 casi registrati oggi riguardano un bambino di 6 anni asintomatico, già in isolamento a casa per contatto stretto con un caso positivo covid; una persona per la quale sono in corso le indagini epidemiologiche; un giovane rientrato da Malta; una persona arrivata dall’Albania. In questi ultimi due casi é stata fatta correttamente autosegnalazione sul sito della Regione”.

Il Direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla: “Sono 2 i nuovi casi di persone positive al COVID 19 registrati oggi in provincia di Foggia. Si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, tutti in buone condizioni di salute. I 2 casi sono collegabili a focolai preesistenti ed individuati a seguito della effettuazione dei tamponi sui contatti stretti”.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 18 agosto 2020 è disponibile a questo link