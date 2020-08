Coronavirus, i casi positivi salgono ancora in Puglia: 49 oggi

Il bollettino epidemiologico di oggi 25 agosto in Puglia

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 25 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.272 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono stati registrati 49 casi positivi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di BAT, 7 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 287.755 test. 4.016 sono i pazienti guariti. 548 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.119, così suddivisi: 1.696 nella Provincia di Bari; 416 nella Provincia di Bat; 696 nella Provincia di Brindisi; 1.317 nella Provincia di Foggia; 661 nella Provincia di Lecce; 296 nella Provincia di Taranto; 37 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il DG della ASL Bari Antonio Sanguedolce: “Oggi in provincia di Bari sono stati registrati 25 casi di positività al SARS – CoV- 2, di cui 15 sono contatti stretti di casi già individuati e seguiti dal Dipartimento di prevenzione. Gli altri positivi sono stati riscontrati nei rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra. Solo per 3 casi è stato necessario il ricovero”.

Il Dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone: “Dei 7 casi in provincia di Brindisi, sei sono contatti stretti di un caso già registrato e uno riguarda un rientro da una vacanza in Spagna”.

Il direttore Generale Asl Bat, Alessandro Delle Donne, : “L’unico caso registrato oggi proviene dalla Grecia, ha fatto autosegnalazione al rientro ed è risultato positivo al tampone”.

Il Dg Asl Lecce Rodolfo Rollo: “Sono 12 i casi registrati oggi dal nostro Dipartimento di prevenzione. 10 si riferiscono a persone entrate in contatto con casi Covid già individuati, 9 delle quali erano già in isolamento fiduciario; 1 a una persona proveniente da Roma e 1 a una persona proveniente da Vicenza”.

Il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla: “In data odierna è registrata in provincia di Foggia una nuova positività al COVID 19. Si tratta di un cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Continua l’attività di indagine epidemiologica condotta senza sosta dal Servizio di Igiene aziendale e il monitoraggio a domicilio. Attualmente, sono 153 le persone poste in sorveglianza attiva volontaria nella provincia di Foggia che il Servizio di Igiene contatta quotidianamente per verificarne lo stato di salute”.

Il Direttore generale della Asl Taranto Stefano Rossi: “È un cittadino della Provincia attualmente ricoverato in un ospedale di un’altra Regione il caso riportato oggi dal bollettino”.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia del 25.8.2020 è disponibile a questo link