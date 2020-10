Boom di casi Covid in Puglia, Lopalco: “E’ segno di un significativo aumento di circolazione del virus”

L’epidemiologo: “Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire ad evitare un aggravarsi della situazione”

“L’aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di circolazione virale”. Così il prof. Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia, commenta i dati relativi al numero dei contagi da Covid-19 nella Regione, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico diffuso ieri 14 ottobre.

Sono infatti 315 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nella giornata di ieri in Puglia, su 5844 test effettuati.

“Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione” precisa l’epidemiologo che aggiunge “Invitiamo tutti i cittadini a seguire in maniera stringente le nuove regole dettate dal Governo per poter contribuire, ciascuno nel proprio ambito, ad evitare un aggravarsi della situazione”.