Covid, positivo al test sierologico a Carpino: è un lavoratore non residente

Lo ha reso noto il sindaco del comune garganico: “Il soggetto è risultato positivo al test sierologico per covid-19″ e nelle prossime ore sarà sottoposto a tampone”

Carpino potrebbe non essere più “covid free”. Ieri sera il sindaco del comune garganico, il dott. Rocco Di Brina, ha comunicato la presenza nella cittadina di un caso positivo al test sierologico per Covid-19, ossia al test che rileva la presenza di anticorpi contro Sars-CoV-2.

Si tratta di “un lavoratore non residente il quale doveva essere impiegato per la raccolta delle olive” e che è “risultato positivo al test sierologico per covid-19”.

“Ho provveduto immediatamente all’isolamento e alla quarantena del soggetto interessato, ho contattato il dipartimento di prevenzione della Asl e nelle prossime ore sarà sottoposto a tampone” ha reso noto il sindaco che ha precisato “diffondo questa informazione non per creare allarmismi ma per rimarcare la necessità di una assoluta attenzione e rispetto verso le regole anti covid” e che raccomanda di utilizzare la mascherina e di mantenere le dovute e necessarie distanze sociali.

“Il meccanismo che abbiamo messo in pratica sta funzionando; infatti l’esecuzione dei test sierologici ci permetterà di identificare i possibili soggetti infettanti e procedere con i protocolli conseguenti” ha fatto notare Di Brina.

In vista dell’arrivo dei tanti lavoratori stagionali non residenti, che ogni anno, dal mese di ottobre, giungono a Carpino per la raccolta delle olive, quest’anno infatti il Comune ha previsto la possibilità di effettuare la registrazione di tutti i lavoratori. “Contestualmente ad ognuno viene eseguito il prelievo ematico per la ricerca di anticorpi anti Covid-19. Solo all’esito dell’esame il datore di lavoro procederà alla regolare assunzione del lavoratore”. “Questa procedura – aveva spiegato qualche giorno fa il primo cittadino di Carpino – è il risultato raggiunto da una intesa tra Amministrazione Comunale, associazioni di categoria,Caritas diocesana e aziende agricole e piccoli produttori. L’accordo è stato elogiato anche dal Prefetto di Foggia in sede di Comitato Provinciale per l’ordine pubblico”-

“Invito tutti coloro i quali intendono assumere il personale, di sottoporre gli stessi lavoratori, preliminarmente, a visita medica e prescrizione del prelievo ematico attraverso il proprio medico competente. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione i locali situati in Piazza del Popolo, gli infermieri e un laboratorio convenzionato per l’esecuzione del test. Da lunedì alle ore 8 sarà possibile la registrazione dei lavoratori e la esecuzione del prelievo ematico. Confido nella vostra collaborazione e nel fatto che sapremo dimostrare a tutti di essere in grado di fronteggiare una situazione così difficile” conclude il sindaco.