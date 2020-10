Covid, contagi in crescita a Vieste. Il sindaco: “Il sistema è andato in crisi”

Tracciamento dei contagi sempre più difficile, sistema dei tamponi in tilt: il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, fa il punto sulla situazione dei contagi nella cittadina garganica

Vieste (FG) – “La situazione si sta complicando a Vieste. Il numero dei casi aumenta di giorno in giorno: ad oggi siamo arrivati a 37 positivi ma, come dicono gli esperti, ci prepariamo a passare nella zona rossa e a superare le 50 unità”. Così il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che fa il punto sul numero dei contagi nella cittadina garganica e sulle difficoltà che si stanno riscontrando nelle gestione dell’emergenza in tutta la Provincia di Foggia.

“Tutto il sistema è andato in crisi, forse qualcosa non ha funzionato correttamente e penso anche per l’elevato numero di contagi che c’è ormai in tutta la Provincia di Foggia” spiega il primo cittadino di Vieste.

“I tracciamenti ormai sono diventati complicati. Fare i tamponi diventa più difficile così come cercare di isolare i vari focolai e individuare i positivi. Poi chiaramente in un paese che si trova abbastanza lontano dai centri dove si fanno i tamponi, la situazione è ancora più difficile”.

Per quanto riguarda il focolaio nella Rsa “Fondazione Filippo Turati”, stanno arrivano gli esiti degli ultimi tamponi: “Sono 30 le positività registrate, che riguardano sia i degenti sia gli operatori – riferisce Nobiletti – qualcuno si dovrà fare carico anche di questa situazione perché non è possibile lasciare i degenti da soli. Anche la Asl deve fare la sua parte e deve cercare di dare una mano alla Fondazione Turati”.

E sulla decisione di Emiliano di chiudere le scuole in Puglia, il sindaco di Vieste non ha dubbi: “Con grande rammarico è stata una decisione corretta perché una bella fetta dei focolai e dell’intasamento dei tamponi è rappresentato dalla scuola. La scuola è un veicolo importante per il Covid. Il Virus entra nelle famiglie tramite i ragazzini”.

E se a Vieste i casi dovessero aumentare, il sindaco annuncia già nuove misure: “Sto valutando altre ipotesi di mini chiusure, come il divieto di accesso sulla pubblica via di tutta la città dalle ore 21.00 in poi”.