Covid, focolaio in una Rsa di Vieste: 20 positivi tra pazienti e operatori

I soggetti interessati sono tutti asintomatici e già posti in isolamento. Previsti altri 60 tamponi tra personale e pazienti

Vieste (Fg) – Il Covid-19 non frena la sua corsa in Puglia e nel Foggiano torna l’incubo dei contagi nelle residenze sanitarie per anziani. Ad essere colpita è anche la Rsa “Fondazione Filippo Turati” di Vieste dove è stato individuato un focolaio con circa 20 positivi al Coronavirus, 17 pazienti e 3 operatori socio sanitari.

Lo ha reso noto il Comune di Vieste che precisa come le venti persone positive siano tutte asintomatiche e già poste in isolamento. Entro oggi sono previsti altri 60 tamponi, tra personale medico-sanitario e pazienti della struttura situata in contrada Macchia di Mauro.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha fatto sapere che “la situazione è sotto controllo” ma lamenta “ritardi nella comunicazione da parte degli organi competenti”.