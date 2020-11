Covid, 146 ricoverati a Casa Sollievo della Sofferenza: 13 sono in terapia intensiva

Il report aggiornato ad oggi 16 novembre dell’ospedale di San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo (FG) – Sono 146 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo secondo il bollettino aggiornato ad oggi 16 novembre.

Di questi:

113 sono ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive

20 sono ricoverati in Pneumologia

13 sono in Terapia Intensiva

Si segnalano inoltre 18 pazienti presenti in Pronto Soccorso in attesa di ricovero, di cui tre in osservazione breve intensiva mentre un paziente è in attesa di tampone.

La settimana scorsa erano 148 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati nell’ospedale di San Pio.

“Casa Sollievo della Sofferenza – si legge in una nota dell’ospedale – sta dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Aiutateci anche voi. Rispettiamo tutti le ormai note raccomandazioni: distanziamento, mascherina, igiene delle mani, limitazione al minimo dei contatti personali”.