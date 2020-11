Covid, 167 ricoverati a Casa Sollievo della Sofferenza: 18 sono in terapia intensiva

Il report aggiornato ad oggi 30 novembre dell’ospedale di San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo (FG) – Sono 148 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in Unità Covid presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo secondo il bollettino aggiornato ad oggi 30 novembre.

Di questi:

110 sono ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive

20 sono ricoverati in Pneumologia

18 sono in Terapia Intensiva

Si segnalano inoltre 7 pazienti ricoverati in altri reparti e 12 pazienti presenti in Pronto Soccorso in attesa di ricovero e 1 in attesa di tampone.

La settimana scorsa erano 175 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati nell’ospedale di San Pio.

“Casa Sollievo della Sofferenza – si legge in una nota dell’ospedale – sta dando il massimo per assistere tutti i pazienti. Aiutateci anche voi. Rispettiamo tutti le ormai note raccomandazioni: distanziamento, mascherina, igiene delle mani, limitazione al minimo dei contatti personali”.