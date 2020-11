Covid, salgono a 148 i ricoverati a Casa Sollievo della Sofferenza: 14 sono in terapia intensiva

Il report aggiornato ad oggi 9 novembre

È cresciuto rispetto alla scorsa settimana il numero dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Secondo il bollettino aggiornato ad oggi 9 novembre in totale sono 148 i pazienti Covid ricoverati.

Di questi:

116 sono ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive

18 sono ricoverati in Pneumologia

14 sono in Terapia Intensiva

Si segnalano inoltre 15 pazienti presenti in Pronto Soccorso in attesa di ricovero mentre non ci sono pazienti positivi degenti in altri reparti.

La settimana scorsa erano 116 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati nell’ospedale di San Pio.