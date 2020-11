Esami radiologici via web al Policlinico di Foggia: per consultare i risultati online evitando accessi in ospedale

Attivata un’importante innovazione che permetterà di limitare gli accessi esterni all’ospedale: spedizione di immagini e referti radiologici direttamente alla mail del paziente

Accedere, gestire, condividere. Queste sono le tre parole magiche con le quali i pazienti dovranno essere in sintonia. Al Policlinico Riuniti di Foggia si attiva un’importante innovazione che permetterà di limitare gli accessi esterni all’ospedale e far funzionare agilmente come soluzione web per la spedizione di immagini e referti radiologici direttamente alla mail del paziente: un servizio digitale per i cittadini che si sottopongono a radiografie, tac, risonanze magnetiche e tutti gli altri esami radiologici.

I medici possono avere accesso ai dati del paziente, agli esami di imaging e ai referti radiologici per fornire consulti o valutazioni specialistiche praticamente da qualsiasi sede. Questa tecnologia ‘Carestream MyVue’ è un perfetto complemento alla strategia del fascicolo sanitario elettronico, ossia la raccolta di dati e documenti sanitari relativi ad una persona. È accessibile da smartphone, pc e da Ipad. Limitiamo, in questa fase, anche i contatti e gli accessi dei pazienti che non dovranno più tornare a 72 ore dall’esame.

Come funziona?

– i pazienti accedono online al proprio esame tramite un login protetto e univoco dopo l’esecuzione delle indagini diagnostiche.

– gestione da dispositivi Web-enabled (cioè abilitati all’accesso al web) delle registrazione di imaging, compresi i referti diagnostici finali.

– i pazienti scelgono e autorizzano le persone con le quali desiderano condividere le proprie immagini.

Il paziente riceve per posta elettronica due e-mail da MyVue: la prima contenente una password protetta necessaria per completare il processo di login, la seconda il link per accedere al sito Web (https://myvue.ospedaliriunitifoggia.it) dove sono immagazzinati i suoi dati dell’esame diagnostico. Una volta visualizzato l’esame, il paziente può svolgere diverse attività: visualizzare il referto associato all’esame, salvare l’esame in locale, condividerlo con il medico di base o altri specialisti il tutto nella massima protezione e affidabilità. Dopo l’iscrizione i pazienti possono concedere a loro discrezione le autorizzazioni alle persone e alle strutture con le quali desiderano condividere le immagini e i dati.

I vantaggi

– l’accesso facile e immediato alle immagini contribuisce a diagnosi più tempestive e al miglioramento dei servizi.

– i protocolli per la sicurezza aiutano a fare sì che le immagini rimangano private e protette; solo chi è autorizzato può avere accesso.

– questo servizio aiuta a eliminare le inefficienze di tempo e denaro associate alla masterizzazione di CD e alla movimentazione delle pellicole.

– i pazienti si sentono inseriti nella gestione del loro iter sanitario.

– risparmio tempo e denaro

I pazienti non dovranno tornare in ospedale dopo pochi giorni dall’esame per ritirarne il referto e la struttura ospedaliera sarà in grado di limitare i costi dei supporti (pellicole e CD) su quali ancora oggi vengono salvate le immagini diagnostiche con relativi costi di spedizione.

Si ricorda che l’accesso alla piattaforma avviene nel massimo rispetto della privacy di ciascuno: ogni paziente dovrà infatti sottoscrivere il modulo di consenso informato dei referti ed esami radiologici svolti. Tutte le informazioni sono già disponibili sul sito web del Policlinico Riuniti a questo indirizzo.

“Si tratta di un’innovazione che volge lo sguardo alla smaterializzazione dei referti – spiega Vitangelo Dattoli, direttore generale del Policlinico Riuniti -: lo abbiamo fortemente voluto per agevolare l’azienda e mettere a disposizione dei cittadini l’accesso alla piattaforma nel massimo rispetto della privacy garantendo celerità e praticità visto che non dovranno più tornare a 72 ore dall’esame a ritirare il referto firmato come avveniva in passato. È un passaggio che rende tutto il processo più comodo, efficiente e veloce per i medici, i tecnici di radiologia e i pazienti”.