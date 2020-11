Tamponi Covid, 2 postazioni drive-through nel Gargano Nord: Lido del Sole e Vieste

Attivate due postazioni drive- through nel distretto del Gargano Nord per far fronte all’emergenza Covid-19

Attivate dall’Asl Foggia due postazioni drive-through nel distretto del Gargano Nord per far fronte all’emergenza Covid-19. Le postazioni, utili per i cittadini che necessitano di effettuare il tampone rino-faringeo in sicurezza e senza scendere dall’auto, sono state attivate a Lido del Sole e Vieste.

A Lido del Sole, frazione di Rodi Garganico, il container per la postazione drive-through è arrivato già nella serata del 17 novembre, come ha annunciato il sindaco di Rodi, Carmine d’Anelli. La postazione è stata allestita nell’area vicina alla Guardia Medica turistica e servirà il territorio del Gargano Nord.

A Vieste la postazione drive-through è stata allestita questa mattina nell’area del Punto di Primo Intervento della “Coppitella” e sarà attiva già nelle prossime ore, agevolando, così, i cittadini a fruire di un servizio nella loro area di afferenza distrettuale, senza dover essere costretti ad affrontare viaggi verso altre città.

Il sistema del “drive-through” è una soluzione organizzativa ormai nota e sempre più diffusa che consente di ampliare lo screening, dare una risposta ai cittadini che hanno avuto contatti con persone risultate positive e, non ultimo, di accertare la guarigione delle persone contagiate.

Il tampone viene eseguito su gruppi di persone invitate telefonicamente e/o con mail dal Dipartimento di Sanità Pubblica a presentarsi in automobile presso la postazione, dove sarà fatto il tampone senza far scendere dall’auto le persone.

Le immagini delle postazioni drive-through a Lido del Sole e Vieste