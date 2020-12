Covid, a Cagnano Varano campagna di screening gratuita per tutti i cittadini

Lo screening avverrà in due modalità: sierologico rapido per gli adulti e tampone rapido per i più piccoli

Cagnano Varano (FG) – Con l’iniziativa “Ripartiamo in Sicurezza”, l’Amministrazione Comunale di Cagnano Varano, di concerto con i Medici di Medicina Generale, si propone di effettuare un’azione di controllo epidemiologico sia per individuare possibili positività sia al fine di gestire il diffondersi incontrollato del virus mappando l’effettiva diffusione del Covid19 all’interno della popolazione nei mesi precedenti. Lo rendono noto il sindaco Michele Di Pumpo e il consigliere delegato Antonella Donataccio.

Si tratta di uno screening completamente volontario e gratuito che sarà rivolto, in primis, all’ambiente scolastico (personale docente, personale non docente e alunni) per garantire un ritorno a scuola per l’appunto “in sicurezza”, per poi passare agli operatori sanitari del 118 e ADI, a tutte le attività commerciali e a tutti i cittadini che per ovvie ragioni vorranno farlo.

Lo screening avverrà in due modalità: sierologico rapido per gli adulti e tampone rapido per i più piccoli (scuola dell’infanzia e scuola primaria).

Prossimamente, si provvederà a fornire tutte le informazioni dettagliate per l’esecuzione dello screening.