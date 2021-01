Covid, ai Riuniti di Foggia vaccinati 3.197 operatori: 176 hanno ricevuto anche la seconda dose

La somministrazione della seconda dose per tutti gli operatori sanitari è iniziata il 18 gennaio scorso, a regime dal 22 gennaio

Si riportano di seguito i dati relativi alla prima fase della campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata agli operatori sanitari del Policlinico Riuniti di Foggia a partire dal 27 dicembre 2020 fino al 23 gennaio 2021. La somministrazione della seconda dose per tutti gli operatori sanitari è iniziata il 18 gennaio scorso, a regime dal 22 gennaio.

Oltre il 90% degli operatori prenotati si è vaccinato

Totale vaccinazioni effettuate: 3.197 (3.021 prime dosi e 176 seconde dosi)

Totale genere: uomo 1.413– donna 1.783

Vaccinazioni per categoria (prima dose)

– 700 medici (73%), di cui: 53 (83%) universitari, 459 (79%) ospedalieri e 198 (60%) in formazione specialistica

– 1.104 infermieri (70%)

– 436 OSS (68%)

– 131 laboratoristi (76%), per es. biologi e tecnici

– 233 altri operatori sanitari (82%), per es. fisioterapisti e tecnici di radiologia

– 398 tecnici e personale non sanitario (53%), per es. personale ditte esterne impegnati in reparti Covid

– 14 laboratoristi dell’IZS di Puglia e Basilicata

Vaccinazioni per categoria (seconda dose)

– 93 medici (10%), di cui: 11 (17%) universitari, 75 (14%) ospedalieri e 7 (2%) in formazione specialistica

– 41 infermieri (3%)

– 17 OSS (3%)

– 3 laboratoristi (2%)

– 15 altri operatori sanitari (6%)

– 5 tecnici e personale non sanitario (0.7%)

– 2 laboratoristi dell’IZS di Puglia e Basilicata